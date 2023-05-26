Жительницу Александрова наказали за противоправные действия в отношении сотрудника полиции. В...

Жительницу Александрова наказали за противоправные действия в отношении сотрудника полиции.В отношении 33-летней жительницы Александрова вынесен приговор за применение к сотруднику полиции насилие.В марте 2023 года по месту жительства женщины проводилась проверка. Ее бывший супруг обратился в полицию, так как неоднократно замечал свою жену в нетрезвом виде с их общим малолетним ребенком.В ходе данного мероприятия подсудимая, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, применила к сотруднице полиции насилие, а именно ударила рукой по носу, после чего толкнула по плечу, а затем схватила потерпевшую за волосы. Об этом сообщает пресс-служба Александровского городского суда.Уголовное дело рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства.Суд учел, что подсудимая признала вину в совершении преступления и раскаялась в содеянном. Она активно способствовала расследованию преступления. Женщина ранее к уголовной и административной ответственности не привлекалась, трудоустроена, имеет двоих детей.Подсудимой назначено наказание в виде штрафа в размере 15 000 рублей. Приговор в законную силу не вступил.Фото pxfuel.com