Во Владимире официально дали старт созданию нового Регионального центра спортивной борьбы. На месте будущего строительства торжественно установили закладной камень объекта, который будет

Во Владимире официально дали старт созданию нового Регионального центра спортивной борьбы. На месте будущего строительства торжественно установили закладной камень объекта, который будет носить имя Героя России, генерал-лейтенанта Романа Кутузова. Об этом рассказал глава города Сергей Волков в своих соцсетях. Проект реализуется по инициативе Федерации спортивной борьбы России. Новый комплекс станет важным местом для подготовки атлетов