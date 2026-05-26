Во Владимире определили компанию, которая займется проектированием новой дороги между улицей Гастелло и Промышленным проездом. Победителем торгов стала местная организация «Дорпроект33»,

Во Владимире определили компанию, которая займется проектированием новой дороги между улицей Гастелло и Промышленным проездом. Победителем торгов стала местная организация «Дорпроект33», с которой планируют подписать контракт уже 1 июня 2026 года. Об этом сообщили в горадминистрации. Специалистам предстоит разработать план трассы общей протяженностью 1,37 км к середине ноября. Из пресс-релиза администрации города Что представляет собой