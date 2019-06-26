В соревнованиях приняли участие 68 сотрудников из 14 сборных команд ГУ МВД России по г. Москве и 82 сотрудника из 23 подразделений аппарата ГУ МВД России по г. Москве...

С 24 по 25 июня 2019 года в ФОК «Лазурный» (г. Москва ул. Вилиса Лациса дом 26) прошли чемпионаты ГУ МВД России по г. Москве и аппарата ГУ МВД России по Москве по легкоатлетическому кроссу.В соревнованиях приняли участие 68 сотрудников из 14 сборных команд ГУ МВД России по г. Москве и 82 сотрудника из 23 подразделений аппарата ГУ МВД России по г. Москве.По итогам соревнований определились следующие победители и призерыв личном зачете:среди женщин на дистанции 1 км1 место – Скрипникова Екатерина (УВД по ЮВАО);2 место – Яшина Ольга (УООП);3 место – Лопанова Ольга (УВД по ЗАО).среди мужчин старше 40 лет на дистанции 2км1 место – Усачев Юрий (УООП);2 место – Беляков Сергей (УООП);3 место – Лепихов Виталий (УВД по ЮАО).среди мужчин 35-39 лет на дистанции 3 км1 место – Иванов Сергей (УООП);2 место – Ильин Василий (УООП);3 место – Мякишев Вадим (УВД по ЮАО).среди мужчин до 35 лет на дистанции 3 км1 место – Малеев Роман (УООП);2 место – Малеев Руслан (УООП);3 место – Неделин Дмитрий (УВД на ММ).смешанная командная эстафета 4х1 км1 место – УООП;2 место – УВД ЦАО;3 место – УГИБДД.в общекомандном зачете1 место –УООП ГУ МВД России по г. Москве;2 место –УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве;3 место –УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве.В программу соревнований лично-командного чемпионата аппарата ГУ МВД России по г. Москве по легкоатлетическому кроссу входила дистанция 1 км, где по итогам соревнований определились победители и призёры.В личном зачете лучшие результаты показали:1 место – Журавлёв Михаил (ЭКЦ);2 место – Яковенко Евгений (УНК);3 место – Еремеев Олег (УРЛС).Общекомандные результаты:1 место – УНК ГУ МВД России по г. Москве;2 место – ЭКЦ ГУ МВД России по г. Москве;3 место – Четвертое Управление МВД России по г. Москве.3 отдел УПП УРЛС ГУ МВД России по г. Москве