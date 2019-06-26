В соревнованиях приняли участие 68 сотрудников из 14 сборных команд ГУ МВД России по г. Москве и 82 сотрудника из 23 подразделений аппарата ГУ МВД России по г. Москве...
С 24 по 25 июня 2019 года в ФОК «Лазурный» (г. Москва ул. Вилиса Лациса дом 26) прошли чемпионаты ГУ МВД России по г. Москве и аппарата ГУ МВД России по Москве по легкоатлетическому кроссу.
В соревнованиях приняли участие 68 сотрудников из 14 сборных команд ГУ МВД России по г. Москве и 82 сотрудника из 23 подразделений аппарата ГУ МВД России по г. Москве.
По итогам соревнований определились следующие победители и призеры
в личном зачете:
среди женщин на дистанции 1 км
1 место – Скрипникова Екатерина (УВД по ЮВАО);
2 место – Яшина Ольга (УООП);
3 место – Лопанова Ольга (УВД по ЗАО).
среди мужчин старше 40 лет на дистанции 2км
1 место – Усачев Юрий (УООП);
2 место – Беляков Сергей (УООП);
3 место – Лепихов Виталий (УВД по ЮАО).
среди мужчин 35-39 лет на дистанции 3 км
1 место – Иванов Сергей (УООП);
2 место – Ильин Василий (УООП);
3 место – Мякишев Вадим (УВД по ЮАО).
среди мужчин до 35 лет на дистанции 3 км
1 место – Малеев Роман (УООП);
2 место – Малеев Руслан (УООП);
3 место – Неделин Дмитрий (УВД на ММ).
смешанная командная эстафета 4х1 км
1 место – УООП;
2 место – УВД ЦАО;
3 место – УГИБДД.
в общекомандном зачете
1 место –УООП ГУ МВД России по г. Москве;
2 место –УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве;
3 место –УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве.
В программу соревнований лично-командного чемпионата аппарата ГУ МВД России по г. Москве по легкоатлетическому кроссу входила дистанция 1 км, где по итогам соревнований определились победители и призёры.
В личном зачете лучшие результаты показали:
1 место – Журавлёв Михаил (ЭКЦ);
2 место – Яковенко Евгений (УНК);
3 место – Еремеев Олег (УРЛС).
Общекомандные результаты:
1 место – УНК ГУ МВД России по г. Москве;
2 место – ЭКЦ ГУ МВД России по г. Москве;
3 место – Четвертое Управление МВД России по г. Москве.
3 отдел УПП УРЛС ГУ МВД России по г. Москве