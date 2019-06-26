Бдительность сотрудника предприятия и оперативность полицейских способствовали задержанию злоумышленника.

В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» поступило сообщение от сотрудника одного из городских предприятий о том, что на территории находится незнакомец, который подозрительно себя ведет.Сотрудники полиции незамедлительно прибыли по указанному адресу, где обнаружили молодого человека, который совершал кражу кабеля. Увидев полицейских, злоумышленник попытался скрыться, но был задержан и доставлен в отдел полиции.Установлено, что 18-летний местный житель планировал сдать похищенное в пункт приема лома.В настоящее время в отношении фигуранта следственным отделом МО МВД России «Гусь-Хрустальный» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).Сотрудники полиции проводят проверку на причастность подозреваемого к иным имущественным престплениям.