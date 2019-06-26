Всего в регионе пройдут 50 избирательных кампаний

Всего в регионе пройдут 50 избирательных кампаний8 сентября во Владимирской области состоится единый день голосования. Всего в регионе пройдут 50 избирательных кампаний.В Муроме изберут главу округа, в Собинке — главу города. В Гусь-Хрустальном, Коврове, Муроме, а также Киржачском, Меленковском, Муромском, Петушинском и Суздальском районах будут выбирать депутатов местных советов.Срок подачи документов для кандидатов — до 24 июля. После этого у комиссии будет десять дней на их рассмотрение. За последние 2 года облизбирком решил отказать в регистрации лишь 11-ти из 727 кандидатов.