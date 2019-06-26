Защита украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа разочарована решением австрийского суда, который одобрил его экстрадицию в США.

Защита украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа разочарована решением австрийского суда, который одобрил его экстрадицию в США.Американские адвокаты Фирташа настаивают на невиновности их клиента, которого обвиняют в коррупционной деятельности и утверждают, что он "никогда не занимался бизнесом в США, никогда там не был", следовательно, Соединенные Штаты не могут судить его, сообщает "Россия 24".Дмитрия Фирташа арестовали в Вене по запросу Вашингтона в марте 2014 года. Позже его освободили под крупнейший в истории Австрии залог – 125 миллионов евро.США обвиняют украинского олигарха в том, что он якобы давал огромные взятки индийским политикам, чтобы те разрешили добывать и продавать титановое сырье в США.В Штатах Фирташу грозит до 50 лет тюрьмы. Экстрадиция может состояться в начале июля. Окончательное решение — за главой Минюста.