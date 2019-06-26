На предсезонном сборе в Австрии футболисты санкт-петербургского Зенита провели контрольную встречу с болгарским клубом Левски. Игра получилась малорезультативной. Команда Сергея Семака добилась победы со счетом 1:0.

На предсезонном сборе в Австрии футболисты санкт-петербургского "Зенита" провели контрольную встречу с болгарским клубом "Левски". Игра получилась малорезультативной. Команда Сергея Семака добилась победы со счетом 1:0.Соперники так и не смогли поразить ворота друг друга с игры. Единственный мяч в этом матче был забит с пенальти. Автором победного гола стал иранский легионер сине-бело-голубых Сердар Азмун.48 — ГОООООЛ! Азмуууууун! 1:0!#ЗенитЛевски #ГазпромТренировочныеСборы pic.twitter.com/0QKygPfp9U— ФК «Зенит»