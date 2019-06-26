Бизнес-форум холдинга Социум состоялся 21 июня 2019 года на крупнейшей частной концертной площадке Москвы Adrenaline Stadium. Мероприятие собрало вместе более чем тысячу человек.

Бизнес-форум холдинга "Социум" состоялся 21 июня 2019 года на крупнейшей частной концертной площадке Москвы AdrenalineStadium. Мероприятие собрало вместе более чем тысячу человек.Бизнес-форум стал местом пересечения всех направлений деятельности как "Социума", так и бенефициара холдинга Игоря Ашурбейли. Он известен как ученый, промышленник и благотворитель.Достаточно широко на мероприятии было представлено первое космическое государство Асгардия. Оно было основано в 2016 году Игорем Ашурбейли. У страны есть собственный парламент, флаг, герб и гимн. Присутствует, разумеется, и такая важная часть государства, как территория. Ей считается запущенныйс американского космодрома Уоллопс спутник.За прошедшие годы Асгардия успела обзавестись более чем миллионом сторонников. Причем число граждан необычного государства растет каждый день. За день, когда проходил бизнес-форум, число резидентов страны увеличилось на три десятка. "Я вам больше скажу: когда позавчера я начинала делать своюпрезентацию, число резидентов было – один миллион 56 тысяч 851. Сегодня утром ястала делать слайды, открываю сайт, а цифра другая – миллион 56 тысяч 933", – рассказаламинистрактивов и ресурсов АсгардииЯнаСмелянски.АксанаПрутцкова, занимающая должность Асгардианского мэра Москвы, во время общения с журналистами призналась, что всегда интересовалась возникающими виртуальными, цифровыми и интернет-государствами. Однако большинство из них казались ей недостаточно убедительными для того, чтобы интерес перерос в желание присоединиться к ним."Когдая увидела первое описание Асгардии, я буквально влюбилась в нее", – рассказала Аксана Прутцкова. Это именно то идеальное государство, которое стоит строить, уверена она. "Оноцифровое, не привязано ни к каким земным локациям и имеет долго идущие планы –на тысячелетия", – рассказала Асгардианская градоначальница. Идею о том, что люди могут, хотят и должны полететь в космос она назвала восхитительной."Этовсегда подкупает – когда у компании, у идеи есть миссия, которая больше, чемтвоя жизнь", – подчеркнула Аксана Прутцкова.Более подробно и лично ознакомиться с миссией и идеями Асгардии имели возможность все гости бизнес-форума на стендах космического государства. Там можно было не только погрузиться в историю и философию страны, но и почувствовать себя настоящим космонавтом при помощи специального аттракциона, имитирующего состояние перегрузки и невесомости.Впрочем, не только космические идеалы интересуют Игоря Ашурбейли. Не менее пристальное внимание уделяет ученый и земным проблемам. Именно поэтому участником форума стала также Партия Возрождения России, председателем президиума и центрального совета которой он является.На сегодняшний день партийная работа сосредоточена на достижении важной цели – пройти списком в один из региональных парламентов и получить возможность бороться за места в Госдуме на выборах в 2021 году без необходимости сбора подписей. Партия не может оставаться в стороне в тот момент, когда Россия переживает один из самых сложные периодов за свою современную историю.Кроме того, "Социум" позволил своим многочисленным арендаторам воспользоваться бизнес-форумом для рекламы своих товаров и услуг, а также завязать новые деловые связи. Свыше 100 компаний представили в стенах AdrenalineStadium свою продукцию – от юридических услуг до солнечных очков, элитногошоколада и изысканных изделий из стекла.Особенной популярностью среди гостей мероприятия пользовались деликатесы из мяса дикого кабана и копченый африканский сом, которыми потчевали желающих представители ООО"Социум-Поселения". Эта компания оказалась в центре внимания и во время вручения наград руководству холдинга. Ее признали победителем в номинации "Проект года" за успехи в трех важных направлениях – организацию в селе Хирино Шатковского района Нижегородской области общественного центра, запуск новой линейки натуральных продуктов и открытие в Арзамасе фирменного магазина"Хиринские продукты"."У насдостаточно большая площадка и огромное количество арендаторов", – рассказал генеральный директор АО "Социум-А" Руслан Ашурбейли. Он добавил, что собрать всех их в одном месте для того, чтобы они не просто познакомились, но и смогли друг друга поддержать, было давней идеей Игоря Ашурбейли.Однако не только деловыми возможностями отличился бизнес-форум "Социума". Оказалась на высоте и развлекательная программа. Гости с нескрываемым удовольствием принимали участие в бизнес-квестах, наслаждались живой музыкой, угощались вкусной едой и прохладительными напитками, а также оставляли свои добрые пожелания холдингу. Иными словами, организаторам мероприятия удалось воплотить в жизнь мечту главного героя повести братьев Стругацких "Пикник на обочине" Рэдрика Шухарта – никто не ушел обиженным.