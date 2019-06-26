Неадекватный пассажир нарушил график движения поездов на салатовой ветке столичного метро: молодой человек отправился исследовать тоннель на станции Печатники, а затем укрылся от стражей порядка под прибывшим составом. Очевидцы сняли хулигана на видео.

Неадекватный пассажир нарушил график движения поездов на салатовой ветке столичного метро: молодой человек отправился исследовать тоннель на станции "Печатники", а затем укрылся от стражей порядка под прибывшим составом. Очевидцы сняли хулигана на видео.Инцидент произошел около шести часов утра 25 июня на платформе, где останавливаются поезда, следующие в центр столицы."Когда поезд подъехал, парень уже его ждал в тоннеле, орал, грозился свести счеты с жизнью и тому подобное. Его потом сотрудники метро и полиции оттуда вытаскивали", — написала москвичка, чей супруг находился в вагоне остановившегося состава.На кадрах видно, как молодой человек выходит из тоннеля и требует от стоящих на платформе полицейских его не трогать. Диалога не получилось, поскольку попытки вытащить буяна на платформу оказались безуспешны, а сам он вскоре спрятался под поездом."Полиция немощная. Парень побегал, залез под поезд, потом сам вылез и убежал на другой путь", — отметил один из пользователей.Спустя несколько минут молодого человека задержали, под воздействием каких веществ он находился, станет известно спустя несколько дней.