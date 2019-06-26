Пять лет лишения свободы условно и штраф в 200 тысяч рублей. Такой приговор вынесен Виктору Гребневу, бывшему директору компании-подрядчика, строившего космодром Восточный.

Пять лет лишения свободы условно и штраф в 200 тысяч рублей. Такой приговор вынесен Виктору Гребневу, бывшему директору компании-подрядчика, строившего космодром Восточный.С 2012 до 2014 года Гребнев заключал заведомо невыгодные для своей "Тихоокеанской мостостроительной компании" (ТМК) договоры, похитив тем самым более 288 миллионов рублей. Он преднамеренно банкротил свое собственное предприятие, которое возглавлял с 2006 года (ушел из него в 2014 году, продав свою долю). Кроме этого, он заключил еще ряд договоров, что привело к причинению ущерба на общую сумму свыше 130 миллионов рублей, передает РИА Новости.По словам адвоката Гребнева, суд учел государственные и ведомственные награды подсудимого, его возраст и состояние здоровья.ТМК — одна из крупнейших дорожно-строительных компаний Дальнего Востока, построившая во Владивостоке к саммиту АТЭС-2012 вантовый мост через бухту Золотой Рог и работавшая на возведении объектов на космодроме "Восточный". В 2015 году доведенные до отчаяния рабочие прямо со стройплощадки космодрома в Амурской области по видеомосту в ходе "Прямой линии" обратились за помощью к Владимиру Путину.Другой бывший гендиректор ТМК Игорь Нестеренко похитил на стройке "Восточного" 104,5 миллиона рублей и был осужден на три года. А председатель совета директоров Сергей Юдин, который помогал Нестеренко, получил три года лишения свободы и штраф в один миллион рублей.