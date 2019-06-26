Правоохранители долго не могли его найти

Правоохранители долго не могли его найтиПрокуратура Юрьев-Польского района оказала помощь одинокому 66-ти летнему пенсионеру.Мужчина, 1953 года рождения, является получателем страховой пенсии по старости. По месту своей регистрации он не проживал больше пяти лет. С сентября 2016-го года дедушка за пенсией не приходил, полицейские пытались установить его место нахождения.Прокуратура района совместно с правоохранителями нашли мужчину, который всё это время жил в районном центре, но по другому адресу, вёл одинокий, затворнический образ жизни. В ходе опроса пенсионер пояснил, что выплаты давно не получал, так как считал, что пенсия ему прекращена навсегда, жил на личные сбережения.Теперь же пенсию ему выплатили за весь пропущенный период.