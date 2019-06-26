В США апелляционный суд округа Колумбия назвал даты, в которые стороны по делу россиянки Марии Бутиной должны подать документы.

В США апелляционный суд округа Колумбия назвал даты, в которые стороны по делу россиянки Марии Бутиной должны подать документы.Так, 26 августа ей необходимо представить краткое изложение самого дела и документы по апелляции. А прокуратура Вашингтона должна направить свое изложение дела Бутиной — 25 сентября, сообщает "Россия 24". В середине октября от россиянки ждут ответ на возражения прокуратуры.Ранее сообщалось, что Бутина выйдет на свободу 25 октября.Россиянку арестовали в Вашингтоне в июле 2018 года. Бутину обвинили в том, что она якобы работала иностранным агентом без регистрации при минюсте США. Ее приговорили к полутора годам тюрьмы. В Москве дело назвали сфабрикованным и политически мотивированным.