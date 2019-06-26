Растет ущерб и количество пострадавших в деле о серии краж и отравлений на Чистых прудах и Хохловской площади в Москве. Найдены еще трое пострадавших от рук задержанного Мурата Сабатова. Ущерб вырос с 80 до 140 тысяч рублей. Прибавилось и число статей, которые предъявляются задержанному.

Растет ущерб и количество пострадавших в деле о серии краж и отравлений на Чистых прудах и Хохловской площади в Москве. Найдены еще трое пострадавших от рук задержанного Мурата Сабатова. Ущерб вырос с 80 до 140 тысяч рублей. Прибавилось и число статей, которые предъявляются задержанному.26-летний уроженец Кабардино-Балкарии подсыпал в напитки потерпевших сильнодействующие вещества, пояснила официальный представитель МВД Ирина Волк. Ранее он подозревался в двух преступлениях, но был отпущен под подписку о невыезде. Сейчас он подозревается также по статье 158 Уголовного кодекса России ("Кража"). Устанавливается его причастность к совершению аналогичных преступлений, проводится поиск возможных соучастников преступлений.Один из эпизодов преступной деятельности задержанного мужчины переквалифицирован на статью 162 Уголовного кодекса России ("Разбой").Проведены судебные химические экспертизы веществ, изъятых при обыске у подозреваемого. Это сильнодействующие лекарственные средства — феназепам и клозапин, а также трамадол, пояснила Ирина Волк.Мужчина подсыпал в напитки потерпевших сильнодействующие лекарства. После того, как они теряли сознания, то обчищал их карманы и забирал мобильные телефоны. Среди пострадавших оказалась и редактор онлайн-издания The Village Людмила Чижова. Почти месяц она провела в коме в реанимации после глотка газировки, предложенной ей Сабатовым.