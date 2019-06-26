24-летняя Софья Абрамович поделилась новым снимком на своей станице в Instagram. Девушка снова выставляет на публику все прелести своего положения, ведь она богатая наследница.

24-летняя Софья Абрамович поделилась новым снимком на своей станице в Instagram. Девушка снова выставляет на публику все прелести своего положения, ведь она богатая наследница.На фото дочь миллиардера стоит в черном слитном купальнике и белой кружевной накидке. Кадр сделан на белоснежной яхте на фоне моря. Софья уточнила, что завтра пребудет во Францию.Поклонники завалили ее комплиментами. Многим очень понравился снимок. "Обалденно!", "Вы звезда!", "Шикарно выглядите" , – восхищались фанаты.Многие предположили, что это и есть то самое знаменитое судно Абрамовича – Eclipse. Это самая дорогая и большая в мире яхта. Ее длина равна 162 метрам."Яхта, конечно, огонь у вас", – заявил восторженный пользователь сети.Нашлись и те, кто раскритиковал юную наследницу. "Толстая", "Пышечка", – писали злостные подписчики.Отметим, девушка живет в Лондоне и много путешествует. Также она увлекается конным спортом и регулярно занимает первые места в международных соревнованиях.Помимо нее у ее отца еще четверо детей: 2 мальчика и две девочки.Напомним, недавно в свет вышел старший сын известного миллиардера Аркадий Абрамович. Как писали ранее , молодой человек изменился до неузнаваемости, чем просто потряс поклонников.