Владимирские активисты проинспектировали ход ремонта городских автотрасс.

Владимирские активисты проинспектировали ход ремонта городских автотрасс.Владимирские активисты проинспектировали ход ремонта городских дорог, деньги на который выделили по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».Выводы неутешительны?Общественники отметили, что на одних улицах не укрепляют обочины и не делают дренаж, на других - нет бордюров, а на одном участке бордюры поставили там, где они не нужны. Это, по мнению проверяющих, приведёт к тому, что новый асфальт вновь «не приживётся» на владимирской земле.Больше всего удивила общественников улица Диктора Левитана, на которой производят полную замену асфальта. Дорожное полотно меняют, но укрепление обочин не производят, бордюры не устанавливают, дренаж не делают. От начальника производства активисты узнали, что данные работы заказчик просто не включил в техническое задание. Всё это может привести к тому, что вода будет скапливаться на дороге и новый асфальт очень быстро разрушится.На улице Безыменского, где перекладывают асфальт, подрядчик вместо 5 колодцев, указанных в документации, обнаружил сразу 9. А в техзадании на протяжении 60 метров не предусмотрели установку бордюров.На улице Гастелло, наоборот, согласно техзаданию подрядчик установил бордюрный камень там, где его никогда не было, тем самым перекрыв подъезд транспорта к магазинам, боксам мотоклуба и другим организациям.Активистов удивляет, что при подготовке технического задания администрация города совершенно не поинтересовалась мнением жителей ремонтируемых улиц.«На Диктора Левитана задали подрядчику вопрос: какие дополнительные работы, относительно безопасности предусмотрели? Например, строительство ограждений, островков безопасности, «зебру» приподнять над проезжей частью, чтобы водители заранее снижали скорость. Безопасность должны улучшать на этих улицах. Мы сделали запрос в ГИБДД по очагам аварийности. У нас в городе 56 очагов аварийности, где в 2018 году ДТП с пострадавшими было 2 и более. К сожалению, ни один этот очаг не попал в национальный проект в 2019 году. Я считаю, это неправильно, ведь проект называется «Безопасные и качественные автомобильные дороги», - заявил активист Сергей Федяев.Работы идут по плану?Напомним, в 2019 году Владимирская область на дорожный нацпроект получила около 700 миллионов рублей. Из них 260 миллионов выделили городу Владимиру. Эти деньги направят на 17 дорожных объектов.На 16 объектах работы уже идут, на одном - вот-вот начнутся. По улице Гастелло, по информации мэрии, ремонт близок к завершению. В рамках программы будут обустраивать все пешеходные переходы для обеспечения безопасности дорожного движения, устанавливать ограждения, консоли над пешеходными переходами по требованию госстандарта, на части дорог нанесут разметку в термопластике. В этом году ремонт ведут с помощью асфальтобетонного покрытия ЩМА-16 по предварительному национальному стандарту, гарантийный срок которого составляет минимум 6 лет.Мэрия областной столицы не смогла не ответить на обвинения по поводу «небезопасного и некачественного» ремонта дорог и тротуаров. Власти столицы Владимирской области заверяют, что на момент проверки те работы, об отсутствии которых говорили общественники, подрядчики ещё и не начинали выполнять.«Устройство обочины выполняют двумя способами: установка бортового камня либо укрепление обочины инертными материалами - щебнем или асфальтовой крошкой. На всех объектах тот или иной вид работ произведут. В частности, на Безы­менского уже идут работы по установке бордюров на пропущенном участке. Вскоре укрепят и обочины по Диктора Левитана», - пояснил заместитель начальника управления ЖКХ администрации города Владимира Дмитрий Еропов.КомментарийЗаместитель главы администрации города Владимира Сергей Литвинкин:«В городе отремонтируют 15,6 километра дорог общей площадью 206,3 квадратных метра. Больше всего федеральных денег - 24,8 млн руб. уйдут на ремонт 19,2 тысячи квадратных метров улицы Тракторной.Чуть меньше денег - 24,3 млн руб. потратят на ремонт дороги Энергетик - Семеновское.Внушительные средства направят на ремонт Студёной горы - от проспекта Ленина до Дзержинского: за 20 тысяч «квадратов» нового дорожного полотна подрядчику заплатят 23,6 млн руб».