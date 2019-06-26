Российская делегация покинет Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) в случае, если не получит полноценных прав. С таким заявлением выступил на пленарном заседании в среду, 26 июня, спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Российская делегация покинет Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) в случае, если не получит полноценных прав. С таким заявлением выступил на пленарном заседании в среду, 26 июня, спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"Либо полноценные права у нашей делегации, и они должны
быть незыблемы, либо мы покидаем Парламентскую ассамблею Совета Европы", -
сказал председатель нижней палаты. Депутаты поддержали аплодисментами речь
спикера.
Предложения по ограничению прав российской делегации в ПАСЕ
ставят крест на парламентаризме, уверен Володин. Он напомнил, что Ассамблея -
открытая организация, созданная для диалога. Любое ограничение прав российской
делегации будет расценено как ущемление прав граждан России, предупредил спикер
Госдумы.
Россия подала заявку на участие в сессии ПАСЕ
25 июня. Это было сделано после принятия резолюции, защищающей права
национальных делегаций. Речь идет о праве на участие, на обсуждение и
голосование. Говорить об участии нашей страны в работе организации можно только
после того, как будут подтверждены ее полномочия.
Против возвращения наших парламентариев выступили нескольких
стран. Украинская делегация инициировала пересмотр полномочий и представила
более 200 поправок.
"Русофобское меньшинство в ассамблее пытается всячески
вставлять палки в колеса и препятствовать возвращению России на эту европейскую
площадку, потому что в случае такого развития событий антироссийские санкции
разобьются вдребезги о здравый смысл", – отметил вице-спикер Госдумы Петр
Толстой.
Окончательное решение по полномочиям делегаций будет принято
в среду, 26 июня. В зависимости от этого парламентарии примут решение -
оставаться в Ассамблее или нет.
Отношения с ПАСЕ начали стремительно ухудшаться в 2014 году.
После воссоединения Крыма с Россией и начала конфликта на востоке Украины на
нашу делегацию наложили санкции. Москва заявила о невозможности работы в
дискриминационных условиях, прекратила участие в заседаниях организации и
приостановила выплаты в бюджет Совета Европы.
Госдума неоднократно призывала ПАСЕ закрепить в регламенте
норму о равенстве всех национальных делегаций. В начале июня регламентный
комитет Ассамблеи опубликовал резолюцию, которая допускает возвращение России в
организацию.