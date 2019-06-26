Российская делегация покинет Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) в случае если не получит полноценных прав. С таким заявлением выступил на пленарном заседании в среду, 26 июня, спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Российская делегация покинет Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) в случае если не получит полноценных прав. С таким заявлением выступил на пленарном заседании в среду, 26 июня, спикер Госдумы Вячеслав Володин."Либо полноценные права у нашей делегации, и они должныбыть незыблемы, либо мы покидаем Парламентскую ассамблею Совета Европы", -сказал председатель нижней палаты. Депутаты поддержали аплодисментами речьспикера.Предложения по ограничению прав российской делегации в ПАСЕставят крест на парламентаризме, уверен Володин. Он напомнил, что Ассамблея -открытая организация, созданная для диалога. Любое ограничение прав российскойделегации будет расценено как ущемление прав граждан России, предупредил спикерГосдумы.Россия подала заявку на участие в сессии ПАСЕ25 июня. Это было сделано после принятия резолюции, защищающей праванациональных делегаций. Речь идет о праве на участие, на обсуждение иголосование. Говорить об участии нашей страны в работе организации можно толькопосле того, как будут подтверждены ее полномочия.Против возвращения наших парламентариев выступили несколькихстран. Украинская делегация инициировала пересмотр полномочий и представилаболее 200 поправок."Русофобское меньшинство в ассамблее пытается всяческивставлять палки в колеса и препятствовать возвращению России на эту европейскуюплощадку, потому что в случае такого развития событий антироссийские санкцииразобьются вдребезги о здравый смысл", – отметил вице-спикер Госдумы ПетрТолстой.Окончательное решение по полномочиям делегаций будет принятов среду, 26 июня. В зависимости от этого парламентарии примут решение -оставаться в Ассамблее или нет.Отношения с ПАСЕ начали стремительно ухудшаться в 2014 году.После воссоединения Крыма с Россией и начала конфликта на востоке Украины нанашу делегацию наложили санкции. Москва заявила о невозможности работы вдискриминационных условиях, прекратила участие в заседаниях организации иприостановила выплаты в бюджет Совета Европы.Госдума неоднократно призывала ПАСЕ закрепить в регламентенорму о равенстве всех национальных делегаций. В начале июня регламентныйкомитет Ассамблеи опубликовал резолюцию, которая допускает возвращение России ворганизацию.