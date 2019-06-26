Польская прокуратура отказалась экстрадировать россиянина Дениса Лисова в Швецию, где отца троих детей заочно арестовали и лишили опеки над дочерьми. Задержанный в апреле в аэропорту Варшавы, Лисов уже получил несколько предложений работы, убедил суд в том, что определит младших девочек в детский сад, а школа при посольстве России в Польше готова принять на обучение его старшую дочь.

Польская прокуратура отказалась экстрадировать россиянина Дениса Лисова в Швецию, где отца троих детей заочно арестовали и лишили опеки над дочерьми. Задержанный в апреле в аэропорту Варшавы, Лисов уже получил несколько предложений работы, убедил суд в том, что определит младших девочек в детский сад, а школа при посольстве России в Польше готова принять на обучение его старшую дочь.Только со стороны кажется, что это — обычный день простой семьи. Но для них быть вместе — уже праздник. Время, когда дети были в приемной семье, Денис старается не вспоминать."Прощание было тяжелым. Девочки плакали, спрашивали, когда я их заберу и когда мы будем вместе. До последнего дня, с самого начала, каждый раз, когда я приезжал, они ждали, что я их заберу. Зачем детям наносить такую психическую травму?", — прокомментировал Денис Лисов.Отца, который забрал своих детей из чужой семьи, в Швеции объявили в розыск, а потом прислали в Польшу европейский ордер на арест. По соглашению между странами ЕС, после такого запроса россиянина формально обязаны заключить под стражу и экстрадировать в течение трех месяцев. Но окончательное решение — за окружной прокуратурой. Дениса допрашивали три часа.Денис Лисов покинул здание прокуратуры сам, сопровождали его только адвокаты. Это значит, что принято решение не удовлетворять шведский запрос об аресте.Окружная прокуратура Варшавы шведам в экстрадиции Лисова отказала. Там сочли, что семью вновь разделять нельзя."У меня до сих пор остается немножко нервное, тревожное состояние. Но на сегодня можно выдохнуть", — говорит после суда Денис Лисов.Но это еще не конец — вслед за прокуратурой дело об экстрадиции еще раз рассмотрит суд. Такой статьи, по которой Денису в Швеции грозит два года тюрьмы, в Польше просто нет."Я не знаю как это возможно, чтобы человек украл своих же детей", — прокомментировал адвокат Дениса Лисова Бабкен Хандзадян.Решения окружного прокурора ждали сегодня и в Хабаровске, откуда семья Лисовых родом."Об этом даже вспоминать сложно. Сестра оказалась в больнице. Денис, конечно, не мог смириться с тем, что дети находятся далеко и дети постоянно просили помощи, чтобы папа забрал их", — поделилась родственница Дениса Наталья Шастина.София, Серафима и Алиса, младшей — четыре, старшей — двенадцать. Из Швеции Денис с дочками бежали на пароме до Польши. В Варшаве планировали пересесть на самолет, а затем домой, в Россию. Но Швеция уже объявила девочек в розыск и на границе семью Лисовых не пропустили.Приемные родители — семья ливанского происхождения, мусульмане. Они даже приехали в Варшаву, рассчитывая девочек забрать. Но отнимать детей у родного отца Варшавский окружной суд отказался, а семья Лисовых подала прошение об убежище. Теперь тот же суд рассмотрит и запрос об экстрадиции.