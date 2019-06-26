В заключительном матче группового этапа Кубка Америки между командами Уругвая и Чили произошел инцидент с участием болельщика. На знаменитом стадионе Маракана в Рио-де-Жанейро он выбежал на поле в маске петуха и прервал встречу.

В заключительном матче группового этапа Кубка Америки между командами Уругвая и Чили произошел инцидент с участием болельщика. На знаменитом стадионе "Маракана" в Рио-де-Жанейро он выбежал на поле в маске петуха и прервал встречу.Виновником стал болельщик сборной Уругвая – он прорвался сквозь стюардов, устремился на поле и по пути надел на себя маску петуха. В ней он пробежал полполя и продолжил бы свой забег в том числе и от преследующих его сотрудников охраны, если бы не защитник Чили Гонсало Хара, который ударом сзади остановил нарушителя спокойствия. Мужчина упал и был схвачен.Unlike The Champions League, A Dressed Guy Wearing Chicken