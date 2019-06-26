В июле будут разгораться настоящие страсти. Некоторым представителям зодиакального круга предрекают страстные романы. А кому-то из знаков предстоит серьезная борьба – на работе и дома. Гороскоп на июль 2019 по просьбе Дни.ру составил астролог, нумеролог Олег Персидский.

В июле будут разгораться настоящие страсти. Некоторым представителям зодиакального круга предрекают страстные романы. А кому-то из знаков предстоит серьезная борьба – на работе и дома. Гороскоп на июль 2019 по просьбе "Дни.ру" составилОвенСемейных Овнов ждет покой и гармония.Возможно, вы займетесь благоустройством дома и наведением уюта. Одинокиепредставители знака скорее всего дальше легкого флирта с новыми знакомыми незайдут.В июле у Овнов будет множествоидей и планов, но вот претворять их в жизнь они не спешат. Больше удовольствиябудут доставлять разговоры, а не дела. Проблемы на работе могут возникнутьименно из-за того, что вам совсем не хочется что-либо делать или брать на себяответственность.В этот летний месяц не стоит усердствоватьс физическими нагрузками. Занимайтесь только тем спортом, который доставляетвам удовольствие.ТелецГороскоп на июль 2019 года обещает Тельцаммного новых знакомств. Есть вероятность начала романтических отношений. Выбудете очень притягательны для противоположного пола, поэтому есть все шансывстретить свою любовь.Что касается работы и бизнеса, ноне исключено, что придется исправлять прошлые ошибки или переделывать старыепроекты из-за какой-то новой информации по ним. В целом, сейчас хорошо наводитьпорядок в делах и документах, а также менять работу. Тельцы смогут заключитьнесколько выгодных сделок, которые поправят их финансовое положение.От Тельцов будут ждать помощи вэтом месяц. Постарайтесь не перенапрягаться, в том числе в психологическомплане.БлизнецыВ отношения, не только вновьпостроенные, но и давно сложившиеся, вернется страсть и чувственность. Одинокихпредставителей знака ждут мимолетные романы в июле.В этом месяце могут возникнутьпроблемы с коммуникацией. Будет казаться, что вас неправильно понимают, из-зачего могут возникнуть проблемы на работе. Не исключено, что вы вообще решитесократить общение с окружающими в этом месяце. Будьте очень внимательны приподписании договоров. Не упустите возможность дополнительного заработка.Любая физическая активность вамна пользу. Постарайтесь не допускать излишеств в еде.РакУ Раков возможен разлад с партнером -постарайтесь держать эмоции под контролем. Новые знакомства свободных Раковмогут оказаться очень интересными. В этом месяце благоприятно менять имидж ипоэкспериментировать со внешностью.В этот период Ракам предстоитисправлять ошибки прошлого. Гороскоп на июль 2019 года сулит частые переменынастроения и от этого – неожиданные решения. Отношения с коллегами ируководством улучшаться, что благоприятно скажется на карьере. Если вы впоисках работы, то есть много шансов, что из всех кандидатов выберут именновас. Месяц принесет много трат.Ракам грозит переутомление иусталость. Проблемы с нервами и сном могут подорвать ваше здоровье,постарайтесь больше отдыхать.ЛевЛьвам будет комфортно в одиночестве.Поэтому, не состоящие в отношениях представители знака вряд ли будут стремитьсяк знакомствам, а семейных может ждать недопонимание в семье. Постарайтесьизбегать вспышек агрессии.В июле вам грозит поспешность вделах и непродуманность решений. Постарайтесь избегать этого, иначе вы можетепопасть в неприятную ситуацию. Но ваш эгоцентризм может помешать принять тотфакт, что в сложившейся ситуации виноваты только вы сами. Из-за нежелания соглашатьсяс очевидным, Львы могут разорвать отношения с коллегами или партнерами.Постарайтесь не допускать такого положения дел.Здоровье не вызывает опасений.ДеваУ одиноких Дев возможны отношения скем-то из ближнего круга. Присмотритесь к коллегам на работе и друзьям. Усемейных представителей знака могут возникнуть проблемы с партнером из-за того,что в июле работа будет стоять на первом месте и отнимать все свободное время.Однако, Девы сумеют достичьбольших успехов в бизнесе. Особенно хорошо будет удаваться коллективная работа.Сейчас благоприятный период для запуска новых проектов.В июле возможно снижениеиммунитета и жизненной энергии. Постарайтесь больше отдыхать и набираться сил.ВесыНапряжение на работе вызоветповышенную необходимость в поддержке домочадцев и партнера. Одиноким Весамнужно стараться избегать служебных романов, в которых прослеживается корыстныйинтерес.В июле Весам необходимо лучше выбиратьлюдей, которым они будут доверять по важным делам, так как возможен обман инеоправданные надежды. Во второй половине месяца улыбнется удача: вы сможетедостичь поставленных целей и завести нужные знакомства. Отношения с коллегами ируководством будут гармоничными. В работе лучше сосредоточиться на одномпроекте, а не распыляться на все.Возможны простудные заболевания.СкорпионУ одиноких Скорпионов велик шанс надолгосрочный роман за границей. У семейных представителей знака наступаетблагоприятный период для совместных путешествий с супругом.В делах нужно быть особенноблагоразумными и осторожными. Сейчас Скорпионы будут больше строить планы, чемработать. В этом месяце лучше отдыхать или учиться.Будьте особенно внимательны ксостоянию своего здоровья и не пренебрегайте первыми симптомами недомогания.СтрелецЕсть вероятность появления какого-точеловека из прошлого и возрождения отношений с ним. Если вы находитесь вподавленном состоянии из-за разрыва отношений, то в июле почувствуете себягораздо лучше. Отношения с партнером могут прерваться или перейти на новыйуровень.Есть вероятность, что Стрельцыбудут слишком много внимания уделять вопросам, которые на самом деле не стоят ивыеденного яйца. Но из-за того, что в июле вы будете не особо склонным слушатьчьи-либо советы или делиться своим проблемами с окружающими, то вы можете этогоне понять. Зато этот период благоприятен для завершения старых дел и проектов.Следите за давлением. В июлемогут быть головные боли.КозерогУ тех представителей знака, ктонаходится в поиске своей второй половинки, достаточно много шансов ее встретитьименно в июле. "Пристроенным" Козерогам рекомендуется больше внимания обращатьна партнера, делать ему комплименты и сюрпризы, это поможет заметно укрепитьваши отношения.Представители данного знака могутзамкнуться в себе и неохотно общаться даже с коллегами по работе, не раскрываяполной информации. Это может привести к трудностям с продвижением ваших идей.Берегите себя и постарайтесь не переохлаждаться,так как июль чреват для вас заболеваниями мочеполовой системы.ВодолейВ июле Водолеи будут особеннодипломатичны, вы сможете найти общий язык практически с каждым, что поможет вамкак на работе, так и в карьере. Возможен служебный роман.Финансовый гороскоп на июль дляВодолея.В этом месяце Водолеи будутстремиться к общению с партнерами и коллегами особенно с теми, кто умнее иобладает более высоким статусом. В июле есть вероятность того, что при совершениисделки вы и контрагент будете понимать ее предварительные условия по-разному,поэтому изучайте договор и все детали сделки как можно подробнее. Но естьвероятность и какого-то скандала на работе. В этом месяце успешны будутсобеседования по поиску новой работы.В июле надо опасаться простудныхзаболеваний, так как высока вероятность проблем с верхними дыхательными путями.Следите за здоровьем почек и кишечника.РыбыВ июле Рыбы будут больше вниманияуделять своей личной жизни, а не работе. В это время хорошо уйти в отпуск ипровести время с семьей.В этом месяце могут возникнутьсложности в общении с партнерами и коллегами по работе. Не все ваши идеи могутбыть приняты. Возможны проволочки в делах и неточное выполнение обязательствпартнерами. В гороскопе на июль 2019 года есть важное предупреждение: вероятнызначительные финансовые траты. Постарайтесь не влезать в долги.Вполне вероятно, что в этоммесяце Рыбы задумаются о здоровом образе жизни. Если вы сможете претворить этов жизнь, то быстро достигнете желаемого результата. Обратите внимание насостояние спины.