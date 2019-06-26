Член Совета депутатов Одинцовского городского округа Наталья Кононова обратилась к главе Московской области Андрею Воробьеву с просьбой обуздать криминальный бизнес по незаконной добыче песка и организации свалок на сельскохозяйственных землях. По ее словам, недропользователи игнорируют распоряжения властей, судов и предостережения прокуратуры, а местных жителей запугивают.

Член Совета депутатов Одинцовского городского округа Наталья Кононова обратилась к главе Московской области Андрею Воробьеву с просьбой обуздать криминальный бизнес по незаконной добыче песка и организации свалок на сельскохозяйственных землях. По ее словам, недропользователи игнорируют распоряжения властей, судов и предостережения прокуратуры, а местных жителей запугивают.Против криминального бизнеса жители Одинцова вместе с главойгородского округа Андреем Ивановым борются уже четыре года, отметила депутат. По словам Кононовой, последним примером давления на горожан стало , члена правления регионального общественного движения"Экофронт" Алексей Григорьева.В обращении к губернатору (имеется в распоряжении редакции"Дни.ру") депутат рассказала шокирующие подробности атаки на еесоратника. На общественника напали 18 июня в двух шагах от его дома.Злоумышленников не смутило, что была середина дня. "Двое бандитов вели наблюдениеза его домом, а при нападении целенаправленно наносили ему удары битами поголове и лишь по счастливой случайности не пробили височную кость", -написала Кононова.В результате активист получил тяжелые травмы и былгоспитализирован. К счастью, его жизни ничего не угрожает.Это далеко не первый случай нападения на местных жителей,отметила депутат. Так, жертвами злоумышленников стали Сергей Марков и ДмитрийДанилов. Первому преступники подожгли автомобиль и оставили могильный венок, авторого к тому же избили. Проблема неоднократно освещалась СМИ, в том числефедеральными, но проблема до сих пор не решена, пожаловалась Кононова.Жители Одинцовского городского округа знаю депутата как активиста, выступающего против разработки песчаных карьеров на сельскохозяйственных землях. "В частности, она критиковала деятельность компании ООО "ТЭКА-СЕРВИС", – уточняет портал .В обращении к губернатору кононова подчеркнула, что Министерство экологии иприродопользования Московской области еще в 2017 году подтверждало нарушениезаконодательства, в результате чего недропользователю запретили добывать песокна сельскохозяйственной земле. Позже решение подтвердил суд, но незаконнуюдобычу удалось прекратить лишь после вмешательства главы Минэкологии регионаАлександра Когана, отметила член Совета депутатов Одинцовского городскогоокруга.С ее слов, 4 июня текущего года компания попыталасьвозобновить добычу. Кроме того, под видом рекультивации в выемки продолжаютсваливать мусор. По ряду фактов возбуждены уголовные дела, но ущерб невзыскан, а отходы не извлечены, посетовала Кононова."Жители, которые летом 2017 года обнаружили выходысвалочного газа, получили отравления. В настоящий момент, на сельхозполе близ деревниПронское опять закапываются несортированные отходы", – бьет тревогудепутат.Из-за игнорирования закона и нападения на местных жителейситуация в Одинцовском городском округе стала критической, необходимовмешательство губернатора, уверена Кононова. "Нападающие бандиты уже дажеперестали одевать маски, а жители вынуждены получать разрешение на оружие, дляорганизации самообороны. От лица обратившихся ко мне жителей, прошу Васвмешаться и вернуть мир и порядок в нашу жизнь", – заключила депутат.Под обращением Кононовой подписали уже более 400 человек.