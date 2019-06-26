Власти Японии призвали эвакуировать более ста тысяч человек. К острову Окинава приближается мощный тайфун.

Власти Японии призвали эвакуировать более ста тысяч человек. К острову Окинава приближается мощный тайфун. Уже начались сильные дожди, есть угроза наводнений и оползней, сообщает "Россия 24".По данным телеканала NHK, местным жителям рекомендуют укрыться в зданиях школ и госучреждений. Синоптики предупреждают, что тайфун формируется недалеко от Филиппин, и достигнет японского побережья завтра вечером.