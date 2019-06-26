Солистка группы А-Студио Кети Топурия приоткрыла завесу своей личной жизни и открыла подробности своего интересного положения. Наконец, все стало на свои места.

Солистка группы "А-Студио" Кети Топурия приоткрыла завесу своей личной жизни и открыла подробности своего интересного положения. Наконец, все стало на свои места.Певица в очередной раз объявила о своем решении. С рэпером она мириться не намерена. Она уже неоднократно повторяла это и на этот раз поставила жирную точку в этом вопросе. "Хочу сказать, что в личных отношениях на меня никто и никогда не сможет повлиять", – заявила звезда.Она заметила, что в последнее время ходят слухи, что пара воссоединилась. "Но также все говорят, что я беременна. А вы посмотрите на меня. Я вот не вижу у себя живота", – пояснила Топурия.Недавно артистка собирала пресс-конференцию с журналистами. Там она снова убеждала, что по-прежнему не настроена на примирение с Гуфом."После нее я про свою личную жизнь прессе ничего не скажу", – отсекла последующие вопросы Кети.Отметим, во время беседы с папарации солистка "А-Студио" назвала истинную причину разрыва отношений. Многие думали, что этому поспособствовали измены Гуфа, но исполнительница моментально развеяла этот миф. По ее словам, решение расстаться пришло из-за различий в образе жизни знаменитостей.