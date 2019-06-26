Известный боксер Владимир Кличко и его семья попали в огненную ловушку в Средиземном море. На судне, которое направлялось с испанского острова Ибица на Мальорку, вспыхнул пожар. На помощь спортсмену и его семье пришла испанская береговая охрана, все находившиеся на яхте были спасены.

Известный боксер Владимир Кличко и его семья попали в огненную ловушку в Средиземном море. Как сообщает немецкое информагентство DPA, на судне, которое направлялось с испанского острова Ибица на Мальорку, вспыхнул пожар.В этот момент яхта находилась примерно в 11 километрах от берега.На помощь спортсмену и его семье пришла испанская береговая охрана, все находившиеся на яхте были спасены, пожарная служба Мальорки взяла ситуацию под контроль.Возгорание произошло в машинном отделении, но что именно стало его причиной, пока неизвестно, передает ТАСС.