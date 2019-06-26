Трансляции легендарного музыкального состязания собрали более 10 миллионов, превысив свои же показатели четырехлетней давности.

Трансляции легендарного музыкального состязания собрали на канале tch16.medici.tv более 10 миллионов, превысив свои же показатели четырехлетней давности (как и Олимпийские игры, с которыми часто сравнивают конкурс, он проходит раз в четыре года).Самый большой интерес, самое большое количество интернет-слушателей — из России, США и Японии. Кроме этих стран, за международным состязанием следят поклонники классической музыки из 176 стран.Как передает пресс-служба конкурса, наибольший интерес вызывают пианисты – их конкурсные прослушивания I и II туров посмотрели 4,7 миллионов раз (1,4 миллиона онлайн и 3,3 миллиона просмотров в записи). Скрипачи собрали порядка 1,5 миллионов просмотров за 5 конкурсных дней (370 000 онлайн и 1,1 миллион просмотров в записи).XVI Международный конкурс имени П. И. Чайковского проходит в Москве и Санкт-Петербурге с 17 по 29 июня. III тур по специальностям "фортепиано", "скрипка" и "виолончель" начнется 25 июня, по специальностям "сольное пение", "деревянные духовые инструменты" – 27 июня. 25 июня состоится II тур по специальности "медные духовые инструменты", III тур – также 27 июня.Имена победителей по всем шести специальностям будут объявлены по завершении конкурсных прослушиваний 27 июня.