Конституционный суд Украины признал неконституционным положение уголовного кодекса, по которому была арестована депутат Верховной рады Надежда Савченко, обвиняемая в подготовке терактов в центре Киева.

Конституционный суд Украины признал неконституционным положение уголовного кодекса, по которому была арестована депутат Верховной рады Надежда Савченко, обвиняемая в подготовке терактов в центре Киева.Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировало агентство УНН со ссылкой на источник в суде.Конституционный суд 10 голосами из 17 отменил норму о том, что к подозреваемым в терроризме, преступлениях против основ национальной безопасности Украины, препятствовании деятельности армии невозможно применить более мягкую меру пресечения, кроме ареста.Савченко была взята под стражу в Киеве в марте 2018 года по обвинению в том, что она собиралась устроить теракты в парламенте и правительственной квартале. Данное обвинение грозит ей от 5 лет заключения до пожизненного срока.В апреле 2019 года Савченко освободили из-под стражи, поскольку судьи не успели продлить ей арест.