Первая группа косаток и белух из китовой тюрьмы доставлена на мыс Перовского в Хабаровском крае. Дорогу животные перенесли хорошо, но находятся в стрессе. Выпуск в вольеры пока задерживается из-за сильного шторма и тумана.

Первая группа косаток и белух из "китовой тюрьмы" доставлена на мыс Перовского в Хабаровском крае. Выпуск в вольеры пока задерживается из-за сильного шторма и тумана.Как сообщает "Россия 24", дорогу животные перенесли хорошо, но находятся в стрессе. Морских млекопитающих – двух косаток и шесть белух — отпустят на волю после процедуры адаптации. Она займет около десяти дней. Все это время за их состоянием будут наблюдать специалисты. Они же примут решение о том, когда китообразные будут готовы вернуться в дикую природу."Мы узнавали о состоянии млекопитающих. На данный момент до места назначения доехали все косатки и белухи. Но животные, конечно, находятся в стрессе после перевозки", — сообщил "Интерфаксу" представитель компании-отловщика "Афалина".12 косаток и 90 белух выловили в Охотском море для продажи в китайские океанариумы в прошлом году. Они находились в вольерах бухты Средняя в Приморье, которую впоследствии назвали "китовой тюрьмой".После вмешательства общественности, Генпрокуратуры и Следственного комитета РФ выяснилось, что животные выловлены с многочисленными нарушениями закона. Были возбуждены уголовные и административные дела.20 июня во время "Прямой линии с Владимиром Путиным" стало известно о начале операции по выпуску косаток и белух из "китовой тюрьмы".