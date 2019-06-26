Пользователь Татьяна Касаткова заявила, что команда программы Андрей Малахов. Прямой эфир обманом заманила ее отца на передачу. Разоблачительный пост появился во вторник, 25 июня, в Facebook.

Пользователь Татьяна Касаткова заявила, что команда программы "Андрей Малахов. Прямой эфир" обманом заманила ее отца на передачу. Разоблачительный пост появился во вторник, 25 июня, в Facebook.Женщина рассказала, что несколько дней назад получила звонок от представителей телеведущего. Они предложили ее отцу принять участие в съемках программы, посвященной актрисе Галине Стахановой. 40 лет назад артистка работала вместе с мужчиной осветителем в спортивном комплексе "Лужники" .Съемочная группа приехала к семье Татьяны Касатковой на дачу. Телевизионщики поговорили с ее отцом и попросили подписать договор о согласии на съемку. Однако во время работы над выпуском ситуация начала резко меняться: съемочная группа стала подробно расспрашивать мужчину о дочери Галины Стахановой."Я спросила, причем здесь дочь? Они говорят, что неизвестно от кого родила Галина Стаханова, и мы хотели бы для интриги взять у отца тест на ДНК. Рядом лежали заготовленные перчатки и какие-то тампоны", – вспоминает женщина.Материал дополняется.