Пользовательница Татьяна Касаткова заявила, что команда программы Андрей Малахов. Прямой эфир обманом заманила ее отца на передачу. Разоблачительный пост появился во вторник, 25 июня, в Facebook.

Пользовательница Татьяна Касаткова заявила, что команда программы "Андрей Малахов. Прямой эфир" обманом заманила ее отца на передачу. Разоблачительный пост появился во вторник, 25 июня, в Facebook.Женщина рассказала, что несколько дней назад получила звонок от представителей телеведущего. Они предложили ее отцу принять участие в съемках программы, посвященной актрисе Галине Стахановой. 40 лет назад артистка работала вместе с мужчиной осветителем в спортивном комплексе "Лужники".Съемочная группа приехала к семье Татьяны Касатковой на дачу. Телевизионщики поговорили с ее отцом и попросили подписать договор о согласии на съемку. Однако во время работы над выпуском ситуация начала резко меняться: команда Андрея Малахова стала подробно расспрашивать мужчину о дочери Галины Стахановой."Я спросила, причем здесь дочь? Они говорят, что неизвестно от кого родила Галина Стаханова, и мы хотели бы для интриги взять у отца тест на ДНК. Рядом лежали заготовленные перчатки и какие-то тампоны", – вспоминает женщина. По словам Татьяны, ее родственник был шокирован предложением телевизионщиков и категорически отказался от теста.Однако спустя некоторое время съемочная группа вновь связалась с семьей женщины. Они приехали к ее отцу на дачу и обманом забрали мужчину в столицу на киностудию Горького. Татьяна Касаткова неоднократно пыталась дозвониться до телевизионщиков, но они не выходили на связь. Родственник пользовательницы тоже перестал отвечать на звонки. Женщина уверена, что команда убедила ее отца принять участие в шоу ради высоких рейтингов."Уважаемый Андрей Малахов! Что это за методы? Я не хочу чтобы вы позорили моего отца, меня и мою семью из– за рейтингов! Я, как дочь, несущая ответственность за здоровье и репутацию своей семьи и моего отца, требую прекратить использования пожилого человека с пониженной критичностью мышления в своих целях", – написала Татьяна Касаткова.