Актриса рассказала, какими растут ее с режиссером Алексеем Учителем дочери. Юлия Пересильд призналась, что девочки вьют из них веревки.

Актриса рассказала,какими растут ее с режиссером Алексеем Учителем дочери. Юлия Пересильдпризналась, что девочки вьют из них веревки.Артистка редко выходитс дочками в свет. Она верит в то, что существует некая энергия, которую дети неспособны переносить. Ведь вокруг известных личностей всегда много людей, и нетолько поклонников, но и недоброжелателей."Мы, взрослые, должны уметьэту энергию сдерживать, а не распространять на своих близких", – цитирует ЮлиюПересильд Woman.ru. Звезда заявила, что девочки растут похожими на нее, но оначувствует в каждой из них личность.Сама актриса росла сорванцом. По словамЮлии Пересильд, девочки такие же. "Ксожалению, думаю, что из нас обоих можно вить веревки. Не зря говорят: отосинки не родятся апельсинки. Наверное, большую часть времени дочеридействительно в какой-то степени манипулируют нами", – заявила знаменитость.Однако, если у актрисыплохое настроение, по ее словам, в это время ее лучше не трогать. При этом звезда добавила, что им с мужем не хочется тратить драгоценные часы иминуты, которые им удается посвятить детям, на нравоучения и разборки. "Хочетсяпроводить время весело и с любовью", – заключила .Напомним, воспитывает двух дочерей: Анну и Марию. Разница в возрасте между сестрами всего три года. Старшая наследница актрисы увлекается бальными танцами.