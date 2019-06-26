Актриса рассказала,
какими растут ее с режиссером Алексеем Учителем дочери. Юлия Пересильд
призналась, что девочки вьют из них веревки.
Актриса рассказала,
какими растут ее с режиссером Алексеем Учителем дочери. Юлия Пересильд
призналась, что девочки вьют из них веревки.
Артистка редко выходит
с дочками в свет. Она верит в то, что существует некая энергия, которую дети не
способны переносить. Ведь вокруг известных личностей всегда много людей, и не
только поклонников, но и недоброжелателей.
"Мы, взрослые, должны уметь
эту энергию сдерживать, а не распространять на своих близких", – цитирует Юлию
Пересильд Woman.ru. Звезда заявила, что девочки растут похожими на нее, но она
чувствует в каждой из них личность.
Сама актриса росла сорванцом. По словам
Юлии Пересильд, девочки такие же. "К
сожалению, думаю, что из нас обоих можно вить веревки. Не зря говорят: от
осинки не родятся апельсинки. Наверное, большую часть времени дочери
действительно в какой-то степени манипулируют нами", – заявила знаменитость.
Однако, если у актрисы
плохое настроение, по ее словам, в это время ее лучше не трогать. При этом звезда добавила, что им с мужем не хочется тратить драгоценные часы и
минуты, которые им удается посвятить детям, на нравоучения и разборки. "Хочется
проводить время весело и с любовью", – заключила .
Напомним, воспитывает двух дочерей: Анну и Марию. Разница в возрасте между сестрами всего три года. Старшая наследница актрисы увлекается бальными танцами.