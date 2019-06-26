Найдено объяснение странному поведению герцогини Кембриджской, которая часто держится за живот и выглядит утомленной. Оказывается, Кейт Миддлтон вовсе не беременная, как предположили СМИ, а больна.

Найдено объяснение странномуповедению герцогини Кембриджской, которая часто держится за живот и выглядитутомленной. Оказывается, Кейт Миддлтон вовсе не беременная, как предположили СМИ, абольна.По данным близких к королевской семье источников, женапринца Уильяма страдает от морской болезни. По этой причине Кейт Миддлтон оченьплохо переносит езду в карете.Примечательно, что от такой же болезни страдает королева ВеликобританииЕлизавета II. Так, в 2018 году она рассказала, какой тяжелой для нее сталадвухчасовая поездка в старинной карете во время коронации в 1953 году, сообщает Sunday Mirror.Примечательно, что пока не существует способа поборотьболезнь Кейт Миддлтон. Однако врачи активно работают над этой проблемой.МедикКадир Аршад из Имперского колледжа Лондона объяснил, что "самый эффективныйпрепарат от заболевания вызывает сонливость. Из-за этого он не подходит длячленов королевской семьи на публичных мероприятиях. При этом он заверил, чтоуже скоро будет создано более подходящее лекарство от болезни, которой страдаетКак писали "Дни.ру", и ее супруг принц Уильям возглавили престижный рейтинг журнала Tatler.Герцог и герцогиня Кембриджские названы самыми влиятельными людьми года. МеганМаркл с принцем Гарри не вошли даже в первую десятку.