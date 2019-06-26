Мужчина сообщил, что неизвестные путем взлома входной двери проникли в квартиру...

«Сотрудники УУР ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из ОУР УВД по ЦАО при силовой поддержке подразделения СОБР задержали троих мужчин, подозреваемых в краже из квартиры», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В полицию с заявлением обратился 63-летний москвич. Мужчина сообщил, что неизвестные путем взлома замков входной двери проникли в квартиру, расположенную в одном из домов на набережной Академика Туполева и похитили дорогостоящие ювелирные изделия. Материальный ущерб составил свыше 1 миллиона рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали одного из подозреваемых подозреваемых на улице Академика Миллионщикова, двоих других в Московской и Нижегородской областях. Ими оказались двое ранее судимых жителей столицы и житель Московской области. У злоумышленников частично изъято похищенное имущество.Следствием ОМВД России по Басманному району возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60