Более ста повторных толчков зафиксировали на Камчатке после сильного землетрясения. Оно произошло во вторник.
Более ста повторных толчков зафиксировали на Камчатке после сильного землетрясения. Оно произошло во вторник.
Зарегистрированная магнитуда толчков — более шести с половиной. Жители города Усть-Камчатск рассказывают, что во время землетрясения в домах раскачивались люстры и шкафы, звенела посуда. Многим пришлось покинуть свои дома.
По предварительной информации регионального управления МЧС, погибших и пострадавших, а также серьезных разрушений в результате землетрясения нет, передает "Россия 24".
Уже в среду произошло второе за сутки сильное землетрясение; магнитуда составила более 6.