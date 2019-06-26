Каждый из проектов победителей основан на духовно-нравственных и культурных ценностях народов РФ

Каждый из проектов победителей основан на духовно-нравственных и культурных ценностях народов РФГубернатор Владимирской области Владимир Сипягин утвердил список победителей конкурса среди социально ориентированных некоммерческих организаций региона для предоставления субсидий из бюджета области на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов РФ. Каждый из проектов победителей направлен на пропаганду русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремёсел.По 300 тысяч рублей получат:Автономная некоммерческая организация содействию духовному возрождению общества «Мирный рассвет» на проведение Ярмарки ремёсел «На Калиновке»;Региональная общественная организация «Культурный центр цыган Владимирской области» на проект «НэВэ Рома. Сохранение и популяризация цыганской культуры»;Общественная организация «Владимирский областной союз женщин» на проект «Искусство идёт к детям»;Владимирское областное отделение Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России» на издание книги «В.Я. Юкин» к 100-летию народного художника России;Фонд «Культура» на издание I тома книги «Неизвестный Фатьянов».