Злоумышленница, пользуясь своим служебным положением, перечисляла с расчетного счета организации денежные средства на свою личную банковскую карту...

Оперуполномоченные Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ВАО задержали сотрудницу одной из фирм, подозреваемую в хищении более 850 тысяч рублей со счета организации мошенническим путем.В УВД по ВАО с заявлением обратился генеральный директор одного из предприятий по производству одежды, расположенного в Восточном округе города Москвы. Мужчина пояснил, что в ходе проведения инвентаризации была выявлена недостача денежных средств на счете компании.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ОЭБиПК УВД по ВАО задержали подозреваемую. Ею оказалась 47-летняя жительница Москвы.Как установили полицейские, сотрудница предприятия, работавшая в должности главного бухгалтера, пользуясь своим служебным положением, перечисляла с расчетного счета организации денежные средства на свою личную банковскую карту, а также на счета кредитных организаций, в которых у нее имелись обязательства по кредитам и займам.Всего полицейскими установлено 23 эпизода противоправной деятельности подозреваемой. Общая сумма ущерба составила около 850 тысяч рублей.Следствием УВД по ВАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73