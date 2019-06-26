Со дня смерти Юлии Началовой прошло больше трех месяцев. Поклонники безвременно ушедшей певицы мечтают увековечить ее имя. Сегодня прорабатываются разные варианты.

Со дня смерти Юлии Началовой прошло больше трех месяцев. Поклонники безвременно ушедшей певицы мечтают увековечить ее имя. Сегодня прорабатываются разные варианты.Переименование одной из улиц или парка в Москве, создание мемориальной музея-квартиры, возведение храма и открытие музыкальной школы имени Началовой на ее малой родине в Воронеже – все эти смелые идеи пока не обрели реального воплощения.Но поклонники Юли сходятся во мнении, что, безусловно, она достойна памятника в столице. "В Москве есть бронзовые изваяния Магомаева, Плисецкой, Ростроповича, которые были нашими современниками и которыми все мы гордимся, – рассказал "Дни.Ру" член инициативной группы по увековечению памяти Началовой. – Мы считаем, что Юлия много сделал для России, для людей, для столицы, поэтому вполне достойна монумента".Сегодня решается, кто станет скульптором. И звучат самые громкие имена – Зураб Церетели (памятник Петру Первому, монумент "Дружба народов"), Александр Рукавишников (памятник Юрию Никулину у Цирка на Цветном, Федору Достоевскому у РГБ, Владимиру Высоцкому на Ваганьковском кладбище), Салават Щербаков (памятник князю Владимиру на Боровицком холме). Но, в любом случае, выбирать будет семья Началовой. Хотя поклонники говорят, что хотели бы видеть на постаменте надпись: "Началовой от благодарного народа". Она, кстати, созвучна словам на памятнике Гоголю, который появился в 1952 году: "Великому русскому художнику слова Николаю Васильевичу Гоголю от Правительства Советского Союза".По поводу места для установки памятника пока нет общего мнение. Предполагается, что его выберут на референдуме. Среди возможных мест, которые кажутся уместными членам инициативной группы, площадка у Дома музыки, смотровая площадка на Воробьевых горах или сквер у дома, где жила певица. Появление памятника планируется к 16 марта 2020 года – первой годовщине со дня смерти Юлии Началовой.