Купол над центральным атриумом Островом мечты в 2,5 раза – купола Нормана Фостера над Рейхстагом.

Строители завершили установку стеклянного купола над тематическим парком развлечений "Остров мечты" в Нагатинской пойме. Полностью остеклены все семь куполов: четыре в зоне прогулочно-торговых галерей и три – над атриумами променада – общей площадью более 28 тыс кв м."Купол над центральным атриумом "Островом мечты" – сложнейшее сооружение в своем классе, это самый большой стеклянный купол в России, площадь которого составляет 8 тыс кв м. Это почти в 7 раз больше размера стеклянного купола над Галереей Виктора Эммануила в Милане и в 2,5 раза – купола Нормана Фостера над Рейхстагом", - рассказали в пресс-службе парка.Высота купола – 35 метров, что сравнимо с 12-этажным домом. Процесс проектирования, изготовления и монтажа купольной конструкции занял полтора года и проходил в несколько этапов.Сначала строители установили стальные вспомогательные конструкции для опоры монтажных модулей, рассказывает руководитель проекта "Остров Мечты" Константин Голубев. На втором этапе – на земле собрали более 100 модулей, которые состоят из так называемых "сердечников" и связевых балок-лучей, соединенных высокопрочными болтами и сваркой. Затем с помощью грузоподъемной техники модули поднимали на монтажную высоту, после чего демонтировали вспомогательные конструкции. На финальном этапе осуществлялся монтаж стеклопакетов с герметизацией стыков силиконовыми уплотнителями".При проектировании были учтены все особенности московской погоды с обильными снегопадами и дождями. Зимой в помещении будет сохраняться тепло, а летом – поддерживаться прохладная температура.Купольная система отвечает всем критериям энергоэффективности: летом конструкция будет сдерживать поступление тепла, а зимой, наоборот, будет сохранять его. Кроме того, на объекте будет налажена система рекуперации воздуха, которая будет регулярно проводить увлажнение и пропускать его несколько раз через внутреннюю замкнутую систему в парке.Само строительство парка ведется в два этапа. Первую очередь, в том числе тематический парк аттракционов, ландшафтный парк, городской променад с торговой галереей, кинокомплексом и концертным залом планируют завершить в этом году. Открытие парка состоится этой осенью Запуск второй очереди, в том числе благоустроенной набережной, детской яхтенной школы, концертного комплекса и гостиницы, запланирован на начало 2021 года. Общая площадь комплекса "Остров Мечты" составляет 100 гектаров, что эквивалентно 140 футбольным полям.