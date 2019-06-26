Ситуация вокруг дела сестер Хачатурян вывела из себя Ксению
Собчак. Телеведущая высказала свое мнение, не стесняясь в выражениях.
Ситуация вокруг дела сестер Хачатурян вывела из себя Ксению
Собчак. Телеведущая высказала свое мнение, не стесняясь в выражениях.
Поводом для возмущения Ксении Собчак стал пикет у здания
суда, где слушается дело сестер Хачатурян. В Twitter появилась фотография нескольких молодых людей с
плакатами, на которых написано: "Убийцы должны сидеть!".
Разгневанная Собчак не сдержалась. "Запомните лица этих
***. Видимо, они поддерживают и домашнее насилие, и инцест", – написала
телеведущая. Как под твитом, на который ссылается Собчак, так и под постом
телеведущей в телеграм-канале "Кровавая барыня" развернулась бурная
дискуссия. Большинство подписчиков – на стороне сестер Хачатурян. Их оппоненты
заявляют, что при желании девушки могли найти другой выход из своего положения.
Михаила Хачатуряна нашли мертвым летом 2018 года в подъезде,
возле его квартиры на Алтуфьевском шоссе. По подозрению в убийстве задержали
трех его дочерей. Девушки утверждали, что пошли на преступление из-за
постоянных издевательств отца.
26 июня Басманный суд рассматривал вопрос о продлении меры
пресечения . Она выражается в запрете на определенные
действия. Сестры сейчас живут в разных квартирах, у родственников. Девушкам
нельзя пользоваться телефонами, интернетом и выходить на улицу в вечернее и ночное
время.
Суд продлил меру пресечения самой младшей из , Марии, до 28 июля. Позже, в другом зале, было вынесено решение в
отношении Ангелины и Крестины. Для них запрет также будет действовать до 28
июля 2019 года, передает .