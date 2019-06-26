Ситуация вокруг дела сестер Хачатурян вывела из себя Ксению Собчак. Телеведущая высказала свое мнение, не стесняясь в выражениях.

Ситуация вокруг дела сестер Хачатурян вывела из себя КсениюСобчак. Телеведущая высказала свое мнение, не стесняясь в выражениях.Поводом для возмущения Ксении Собчак стал пикет у зданиясуда, где слушается дело сестер Хачатурян. В Twitter появилась фотография нескольких молодых людей сплакатами, на которых написано: "Убийцы должны сидеть!".Разгневанная Собчак не сдержалась. "Запомните лица этих***. Видимо, они поддерживают и домашнее насилие, и инцест", – написалателеведущая. Как под твитом, на который ссылается Собчак, так и под постомтелеведущей в телеграм-канале "Кровавая барыня" развернулась бурнаядискуссия. Большинство подписчиков – на стороне сестер Хачатурян. Их оппонентызаявляют, что при желании девушки могли найти другой выход из своего положения.Михаила Хачатуряна нашли мертвым летом 2018 года в подъезде,возле его квартиры на Алтуфьевском шоссе. По подозрению в убийстве задержалитрех его дочерей. Девушки утверждали, что пошли на преступление из-запостоянных издевательств отца.26 июня Басманный суд рассматривал вопрос о продлении мерыпресечения . Она выражается в запрете на определенныедействия. Сестры сейчас живут в разных квартирах, у родственников. Девушкамнельзя пользоваться телефонами, интернетом и выходить на улицу в вечернее и ночноевремя.Суд продлил меру пресечения самой младшей из , Марии, до 28 июля. Позже, в другом зале, было вынесено решение вотношении Ангелины и Крестины. Для них запрет также будет действовать до 28июля 2019 года, передает .