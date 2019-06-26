Растет и крепнет интерес украинцев к апокалиптическим пророчествам. Впрочем, пока большую часть внимания они сосредотачивают на предсказаниях развала свой страны, а не конца света.

Растет и крепнет интерес украинцев к апокалиптическим пророчествам. Впрочем, пока большую часть внимания они сосредотачивают на предсказаниях развала свой страны, а не конца света.Как успели заметить многие эксперты, украинская политическая жизнь движется по спирали. Каждый новый глава государства обещает в кратчайшие сроки превратить Украину в ведущую европейскую державу с мощной экономикой. Затем на его пути возникают проблемы, процесс тормозится и тогда в обществе начинают витать страхи о том, что страну ждет развал.Примечательно, что подобные заявления стали тиражироваться в украинских СМИ практически в самом начале президентского пути Владимира Зеленского. Одним из сценариев исчезновения Украины как самостоятельного государства поделился публицист Виталий Портников.Он уверен, что страну ждет погружение в хаос, причем орудием, которое приведет к столь печальным для Киева последствиям послужит судебная система. По мнению эксперта, в случае нарастания в стране взаимных противоречий и претензий, когда общество раздроблено на мелкие непримиримые идеологические группы, а институты власти откровенно друг друга саботируют, страны Запада могут заметить, что "Украины как государства не существует, что все украинские государственные институции – от судов до офиса президента – всего лишь декорации, за которыми скрываются банальные клановые интересы".И помогают в этом процессе, уверен Виталий Портников, в том числе решения суда. Он напомнил, что именно судебным решением было отменено решение Петра Порошенко о переименовании двух улиц в Киеве в честь Бандреы и Шухевича. Однако главная проблема, уверен эксперт, вовсе не в том, что украинских националистов щелкнули по носу. "Дело в том, что специально выискиваются болевые точки, которые могут расколоть украинское общество и радикализировать настроения", – заявил публицист.При этом каждая из сторон конфликта будет видеть только свое. Одни будут уверены, что власть захватили реваншисты. Другие увидят во главе Украины человека, который не считается с интересами большинства. Еще одних убедят, что некая группа уже готова взять руководство государством в свои руки только затем, чтобы "подчиниться Москве"."Это и есть создание хаоса, в котором Украина должна завязнуть, лишиться и воли к сопротивлению России, и способности к развитию. Превратится в арену беспощадной схватки всех против всех. А украинские судьи своими решениями должны этому поспособствовать", – заключил Виталий Портников.Как и многие украинские эксперты, он приписывает все беды Украины неким действиям России. О том, что сценарий развала страны писали своими действиями сами украинцы, причем все годы независимости своей страны, он не задумывается.