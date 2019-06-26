Новый клип певицы Яжемать вызвал у многих россиян шок. Раскритиковала его в своем микроблоге в ЖЖ и скандальный блогер Лена Миро, которая уверена, что Анна Седокова ведет себя недостойно и подает дурной пример другим матерям.

Новый клип певицы "Яжемать" вызвалу многих россиян шок. Раскритиковала его в своем микроблоге в "ЖЖ" и скандальныйблогер Лена Миро, которая уверена, что Анна Седокова ведет себя недостойно и подает дурной пример другим матерям.По словам блогера, самым сильным оскорблением во все времена считалосьоскорбление матери. По мнению Миро, Анна Седокова сняла похабный клип."Анна, оголив нижнюю часть жирноготела, показывает движениями, как ей: а) хорошо, бэ) как она хочет, вэ) как ее не волнует(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)",– констатировала Миро. Она отметила, что с рождением ребенка прежняя беспечная жизньдля девушки заканчивается."Те, кто считает, что это не так, непросто не матери, и даже не самки человека, а насекомые. Только они (ибактерии) думают о себе, а не о своем потомстве. Это – факт. И не волнует, чтотам маме-паразиту (глисте или инфузории туфельке) хочется до утра", – заявилаблогер."Мама, котораясовокупляется, меняя половых партнеров, не мать… Мать, которой хочется до утра,пока дети дома, вообще не человек, потому что даже животные думают о своихдетях", – словесно отхлестала Анну Седокову Миро. Блогер отметила, чтозвезда подает плохой пример другим женщинам, формируя псевдоценности."Успех, впонимании счастливой матери соцсетей, заключается не в детях, не в ихвоспитании, образовании, не в их счастье, а в самореализации", – высказала своюточку зрения блогер. А это, по ее словам, – найти богатого спонсора, изображатьс ним любовь, развратничать, пить алкоголь и фотографироваться.Отреагировали на новый клип и пользователи соцсетей. Многие разнесли видео в пух и прах,посчитав, что так себя вести для матери просто аморально. "Авообще Аня очень переживает, что ее полощут в соцсетях из-за песни #яжемать. Нуа с другой стороны – что хотела? Хайпануть? Хайпанула", – пишет Telegram-канал "Только никому".Хотя, судя по Stories в Instagram , она,наоборот, рада реакции публики на новый клип. Певица написала, что ее ролик – в топе.