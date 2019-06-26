Сергей Лазарев выступил с заявлением. Популярный исполнитель буквально раздавлен печальным известием.

Сергей Лазарев выступил с заявлением. Популярный исполнитель буквально раздавлен печальным известием.Накануне, 25 июня, стало известно о смерти артистки и театрального педагога Аллы Покровской, матери прославленного актера Михаила Ефремова. Свои соболезнования высказали многие артисты, не остался в стороне и Сергей Лазарев. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram певец выложил несколько фотографий с дивой."Не стало Аллы Борисовны Покровской! Гениального и мудрого человека, моего любимейшего педагога и актрисы ! Несколько поколений актеров благодарны Алле Борисовне за то, что они умеют в профессии ! И я в том числе!! Это все она– Точная, Честная, Прямая, Мудрая!! (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – заявил Сергей Лазарев.Артист рассказал, что когда поступал в школу-студию МХАТ, именно к Алле Борисовне попал на прослушивание. И именно она отобрала его среди десятка других артистов. И Алла Покровская стала режиссером его дипломной работы – спектакля "Несколько дней из жизни Алеши Карамазова"."Алла Борисовна! спасибо за тот шанс 20 лет назад, я очень надеюсь , что я не подвел вас!! Это Невероятная потеря !! Царствие Небесное и Светлая Память!!" – обратился к любимому педагогу популярный исполнитель.Сергей Лазарев буквально раздавлен горем. "Ушли из жизни все наши худруки курса.. сначала Роман Козак, затем недавно Дмитрий Брусникин, и вот теперь Алла Борисовна.... больно невыносимо...." – признался Сергей Лазарев.Ранее сын Аллы Покровской актер Михаил Ефремов рассказал, что стало причиной смерти 81-летней артистки. "Сепсис. Переливание крови нужно было, но у нее была больная печень, поэтому делать этого нельзя. Ну, это как старость – болезнь за болезнь хватается, и непонятно, что лечить. Она полгода уже не вставала", – цитирует Михаила Ефремова .