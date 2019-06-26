Максим Виторган заинтриговал поклонников новым сообщением. Популярный актер высказался о предателях и мерзавцах.

Максим Виторган заинтриговал поклонников новым сообщением. Популярный актер высказался о предателях и мерзавцах.Максим Виторган поделился с подписчиками своего аккаунта в социальной сети Instagram новым текстом-рассуждением. "Никто из нас не застрахован от ошибок. У всех есть право на слабость. Мы совершаем глупости. Никто не обязан быть героем", – убежден популярный актер.Далее артист поделился умозаключениями, видимо, базирующимися на собственном жизненном опыте. "Настоящий дурак никогда не поймет, что он дурак. Убежденный мерзавец никогда не поймет, что он мерзавец. Предатель по сути никогда не почувствует себя предателем", – заявил Максим Виторган.Актер рассудил, что надо всегда давать любому споткнувшемуся человеку шанс, но все имеет свой предел. "С одной стороны человеку всегда надо давать шанс на раскаяние, а с другой – большая ошибка относиться к "настоящим и убеждённым", как к нормальным людям, тщась что-то объяснить и ждать от них покаяния ( хотя бы внутреннего)", – высказался артист.Максим Виторган дал понять, что общаясь с таким человеком, можно незаметно стать таким же. "Пока вы тратите на них своё время, глупость, подлость или беспринципность потихоньку окрашивают вас в свои цвета. Берегите себя! Понятно, что категории эти относительны и субъективны, но этого достаточно. И пусть подобное к подобному. И пусть свои найдут своих и успокоятся", – завершил свой пост Максим Виторган.Напомним, в конце 2018 года стало известно о серьезных проблемах в семье актера. Его жена, скандально известная телеведущая Ксения Собчак увлеклась режиссером Константином Богомоловым. В марте Максим Виторган в своем аккаунте объявил о расставании с женой. Аналогичную запись на своей страничке сделала и Ксения Собчак.