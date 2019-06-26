Кейт Миддлтон и ее супруг принц Уильям возглавили престижный рейтинг журнала Tatler. Герцог и герцогиня Кембриджские названы самыми влиятельными людьми года. Меган Маркл с принцем Гарри не вошли даже в первую десятку.

Кейт Миддлтон и ее супруг принц Уильям возглавили престижныйрейтинг журнала Tatler.Герцог и герцогиня Кембриджские названы самыми влиятельными людьми года. МеганМаркл с принцем Гарри не вошли даже в первую десятку.Кейт Миддлтон с супругом, как выяснило издание, простонарасхват. Их желают видеть в числе гостей организаторы всех более-менеезначительных мероприятий (именно на основании числа приглашений составляетсярейтинг). При этом получить приглашение в резиденцию герцога и герцогиниКембриджских считается невероятной, просто фантастической удачей.Второе место в рейтинге Tatler заняли актер Идрис Эльба и его жена Сабрина. На третьемместе – правнук нефтяного миллиардера Пола Гетти Джозеф и его супруга Сабина.Четвертую строчку рейтинга заняла семилетняя Харпер – дочь Дэвида и ВикторииБекхэм.Герцог и герцогиня Сассекские отстали от и принца Уильяма, не попав даже в первуюдесятку. Причины этого журнал не указывает. Судя по всему, Меган Маркл и принцГарри в последнее время стали не особо желанными гостями. Виной тому скандалы,преследующие чету. Сначала Маркл терпела постоянные нападки со стороны КейтМиддлтон. А позже на герцогиню обрушился вал критики из-за ее происхождения.А тем временем все больше в фаворе как у королевы, так и у британского общества. На днях она сменила Елизавету II на посту патрона Королевского фотографического общества Великобритании. Ее Величество покровительствовала этой организации 67 лет. Теперь жеЕлизавета II решила, что лучшей кандидатуры себе на замену ей не найти.