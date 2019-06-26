Владимир Зеленский одержал победу во втором туре выборов президента Украины с огромным отрывом, однако его критики уверены, что уровень поддержки политика не так высок, как он пытается показать. Среди тех, кто открыто выражает недовольство бывшим шоуменом, оказался известный украинский писатель Сергей Жадан.

Владимир Зеленский одержал победу во втором туре выборов президента Украины с огромным отрывом, однако его критики уверены, что уровень поддержки политика не так высок, как он пытается показать. Среди тех, кто открыто выражает недовольство бывшим шоуменом, оказался известный украинский писатель Сергей Жадан.Как и предсказывали многочисленные эксперты, чем дольше Владимир Зеленский останется у власти, тем больше становится у него критиков и противников. Одним не нравится, что политик "разрушает наследие своего предшественника", другие, наоборот, критикуют его за повторение пути Петра Порошенко. Чтобы не делал бывший шоумен, на Украине найдется политическая сила, которая назовет это предательством национальных интересов.Среди критиков нового президента страны оказался и известный украинский писатель Сергей Жадан. "Мне не нравится новый президент", – заявил он в интервью газете "Украинская правда". Он добавил, что никаких иллюзий относительно бывшего шоумена у него никогда не было. Причем свою позицию писатель озвучивал в том числе и публично и приложил немало усилий, чтобы во время выборов победил Петр Порошенко. Однако победу тогда одержал именно Владимир Зеленский."Для меня это действительно очень большое недоразумение – то, что этот человек стал президентом Украины", – заявил Сергей Жадан.По его мнению, является отличным примером человека, попавшего не на свое место и явно не понимающего, что ему делать. Писатель пошутил, что чем дольше новый президент Украины будет занимать свою должность, тем больше после него придется ремонтировать бытовой техники. Дескать, даже в таком вопросе он некомпетентен.При этом поддержали большинство избирателей, а украинские пользователи Сети продолжают выражать свое восхищение умом, красотой и политическим чутьем главы государства. Однако верить картине, которая складывается после погружения в интернет, не стоит, уверен Сергей Жадан."Еще люди любят смотреть видео зоопарков, где панду показывают. Эти забавные, мимишные панды собирают миллионы лайков и очень хорошие комментарии. А еще люди любят смотреть видео катастроф, цунами, пожары... Они много чего любят", – заметил он.