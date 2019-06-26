Ани Лорак выложила в своем Instagram новый снимок. Он очень понравился аудитории, они не жалели добрых слов. Но кое-что другое заставило их высказать свое разочарование.

Ани Лорак выложила в своем Instagram новый снимок. Он очень понравился аудитории, они не жалели добрых слов. Но кое-что другое заставило их высказать свое разочарование.На фотографии певица сидит в платье-сорочке кремового цвета. Ткань настолько тонкая, что через нее отчетливо видно внушительных размеров грудь знаменитости. "Пишите о своих эмоциях! Мне дороги ваши ощущения. Вы – мой вдохновитель и мой путеводитель!", – подписала пост Лорак, желающая получить ответную реакцию публики на ее новый трек.Многим очень понравилась новая песня Ани. "Очень милая и трогательная песня!", "Спасибо вам за эту музыку, которую вы делаете", "Мелодия такая волшебная, вдохновляющая", "Улыбка на лице от прослушивания!", "Я в восторге! Слушаю и кайфую!", – писали восторженные пользователи сети.Поклонники завалили исполнительницу комплиментами. "Влюбилась в эту искреннюю улыбку!", "Вы – главный вдохновитель","Необыкновенная, обаятельная девушка!", "Вы очень потрясающая и красивая певица", – восхищались фанаты."Какая вы воздушная легкая, как облачко, чувствительная!", – отметила верная обожательница.Среди такого количества позитивных комментариев, конечно, нашлись и те, кто высказал свое недовольство. В большей степени это коснулось творчества Лорак. "Не хватает главного – хитов. Мы все еще искренне ждем взрывных песен", "Вообще мимо", "Песня настолько скучная, что я даже не могу запомнить ее мотив", "Ваш репертуар оставляет желать лучшего!", – критиковали разочарованные подписчики.