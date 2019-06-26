Мужчину, который подозревается в отравлении людей газировкой в центре Москвы, уже задерживали ранее по подозрению в грабеже, но отпустили. Сейчас его задержали снова. По предварительным данным, от его действий пострадали не менее 24 человек.

Мужчину, который подозревается в отравлении людей в центре Москвы, уже задерживали ранее, но отпустили.26-летнего уроженца Кабардино-Балкарии задержали в хостеле. При обыске у него нашли свертки с белым порошком, феназепам и несколько украденных сумок. По предварительным данным, он подмешивал сильнодействующие лекарства в газировку и предлагал людям выпить. От его действий пострадали не менее 24 человек, в том числе фоторедактор одного из изданий.Юрист Алексей Прянишников, который представляет интересы пострадавшей, рассказал РИА Новости, что в первый раз полицейские задержали предполагаемого отравителя 10 июня. Они подозревали его в причастности к грабежу, но потом отпустили под подписку о невыезде, в суд не обращались. При этом полицейские не связали его с серией отравлений, хотя на тот момент у них были соответствующие показания.Женщина несколько дней после отравления была в коме. Сейчас находится в Боткинской больнице. По предварительным данным, у нее было "отравление психотропными веществами".