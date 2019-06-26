В пятницу, 28 июня, в столице состоится открытие памятника строителю и проводнице – скульптурной композиции, посвященной студенческим стройотрядам. Церемония пройдет в сквере Российского университета транспорта, рассказали в пресс-службе высшего учебного заведения.
В пятницу, 28 июня, в столице состоится открытие памятника строителю и проводнице – скульптурной композиции, посвященной студенческим стройотрядам. Церемония пройдет в сквере Российского университета транспорта, рассказали в пресс-службе высшего учебного заведения.
Композиция "Бойцам стройотрядов МИИТ" олицетворяет
силу, молодость и целеустремленность, воплощенные в фигурах строителя и
проводницы. В день открытия памятника пройдет торжественное собрание бойцов
молодежно-студенческих отрядов университета, посвященное началу третьего
трудового семестра 2019 года. Командиры получат трудовые путевки.
Первый студотряд вуза оказывал помощь Мосгорсовету еще в
далеком 1931 году: студенты благоустраивали территории столицы. Спустя
41 год бойцы университетских студенческих отрядов приступили к строительству
Байкало-Амурской магистрали.
Большой вклад учащиеся вуза внесли и в подготовку к летней
Олимпиаде-80 в Москве, строительство МКАД, Третьего транспортного кольца,
столичного метрополитена и Останкинской телебашни. Студенты университета
транспорта первыми приступили к сооружению объектов для зимних Олимпийских игр
в Сочи и Чемпионата мира по футболу в России, а также к работам на месте
будущего Крымского моста, отметили в пресс-службе вуза.
В этом году в Российском университете транспорта формируются
студенческие отряды на главных дорожных стройках нашей страны. Так, стройотряд
"Москвич" будет участвовать в развитии транспортной инфраструктуры в
Крыму. Учащиеся выполнят работу по созданию подходов к Крымскому мосту,
поучаствуют в реконструкции трассы А-290 Новороссийск – Керчь.
А в Москве бойцы студенческих отрядов университета
транспорта помогут построить дома для переселенцев по программе реновации.
Ранее "Дни.ру" , что Российский
университет транспорта предложил помощь в развитии юнармейского движения
Москвы. С таким предложением ректор вуза Александр Климов.