В пятницу, 28 июня, в столице состоится открытие памятника строителю и проводнице – скульптурной композиции, посвященной студенческим стройотрядам. Церемония пройдет в сквере Российского университета транспорта, рассказали в пресс-службе высшего учебного заведения.

В пятницу, 28 июня, в столице состоится открытие памятника строителю и проводнице – скульптурной композиции, посвященной студенческим стройотрядам. Церемония пройдет в сквере Российского университета транспорта, рассказали в пресс-службе высшего учебного заведения.Композиция "Бойцам стройотрядов МИИТ" олицетворяетсилу, молодость и целеустремленность, воплощенные в фигурах строителя ипроводницы. В день открытия памятника пройдет торжественное собрание бойцовмолодежно-студенческих отрядов университета, посвященное началу третьеготрудового семестра 2019 года. Командиры получат трудовые путевки.Первый студотряд вуза оказывал помощь Мосгорсовету еще вдалеком 1931 году: студенты благоустраивали территории столицы. Спустя41 год бойцы университетских студенческих отрядов приступили к строительствуБайкало-Амурской магистрали.Большой вклад учащиеся вуза внесли и в подготовку к летнейОлимпиаде-80 в Москве, строительство МКАД, Третьего транспортного кольца,столичного метрополитена и Останкинской телебашни. Студенты университетатранспорта первыми приступили к сооружению объектов для зимних Олимпийских игрв Сочи и Чемпионата мира по футболу в России, а также к работам на местебудущего Крымского моста, отметили в пресс-службе вуза.В этом году в Российском университете транспорта формируютсястуденческие отряды на главных дорожных стройках нашей страны. Так, стройотряд"Москвич" будет участвовать в развитии транспортной инфраструктуры вКрыму. Учащиеся выполнят работу по созданию подходов к Крымскому мосту,поучаствуют в реконструкции трассы А-290 Новороссийск – Керчь.А в Москве бойцы студенческих отрядов университетатранспорта помогут построить дома для переселенцев по программе реновации.Ранее "Дни.ру" , что Российскийуниверситет транспорта предложил помощь в развитии юнармейского движенияМосквы. С таким предложением ректор вуза Александр Климов.