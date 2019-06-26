Парламентская ассамблея совета Европы сегодня рассмотрит вопрос о полномочиях российской делегации. Итоги этой дискуссии покажут, продолжится диалог Москвы с ПАСЕ или снова прервется. Российская делегация готова покинуть Страсбург, если ее полномочия будут ущемлены.

Парламентская ассамблея совета Европы сегодня рассмотрит вопрос о полномочиях российской делегации. Итоги этой дискуссии покажут, продолжится диалог Москвы с ПАСЕ или снова прервется. Российская делегация готова покинуть Страсбург, если ее полномочия будут ущемлены.Накануне за возвращение России в ПАСЕ проголосовали Франция, Испания, Австрия, Турция, Сербия, Норвегия. В итоге нашу делегацию восстановили в правах.Однако Украина и Грузия попытались оспорить ее полномочия. До сегодняшних дебатов и голосования Россия отказалась участвовать в работе сессии, в том числе в выборах генсека Совета Европы, передает телеканал "Россия 24".После решения ПАСЕ МИД Украины отозвал своего посла при Совете Европы для консультаций. В Киеве заявили, что Совет потерял их доверие и украинская делегация намерена покинуть организацию.Эту реакцию высмеял председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. В Twitter он в саркастичной манере написал, что произошло страшное и что Киев снова расщедрился на пустые угрозы, которые в Европе уже давно никого не волнуют.