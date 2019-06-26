Между популярным российским блогером
Евгением Баженовым (BadComedian) произошел конфликт. На своем YouTube-канале он раскритиковал
поведение Ксении Собчак.
Между популярным российским блогером
Евгением Баженовым (BadComedian) произошел конфликт. На своем YouTube-канале он раскритиковал
поведение Ксении Собчак.
Блогер объяснил суть конфликта. "Мне позвонила Собчак
и предложила интервью, документальный фильм про меня, нигде не было упоминаний
про "Kinodanz"
(российская кинокомпания – Прим. ред.). И как только я ответил "нет", через
несколько часов оказалось, что Собчак уже договорилась с "Kinodanz"
разорвать иск (компания ранее подала его на Баженова – прим. ред.).", -
поделился блогер.
Тогда BadComedian
ответил Ксении Собчак: "Можно организовать встречу и т.д. если они хотят именно
примирения кого-либо". В свою очередь ведущая заявила, что блогер отказывается
от встречи с продюсерами и от примирения. Блогер прилюдно унизил светскую
львицу, указав на эту несостыковку.
"Возможно, вы не знали, но Собчак принесла в интернет
свой любимый "Дом-2" и организовала здесь свой локальный филиал с этими
скандалами, срачами по тактике ножа в спину", – раскритиковал Баженов. "Все мы без вас бы пропали. С такими друзьями как вы, никакие враги не
нужны", – заявил он, выразив надежду, что они больше никогда не пересекутся.
Примечательно, что пока не отреагировала
на скандальное видео на YouTube-канале BadComedian. Его успели посмотреть уже более 466 тысяч раз.