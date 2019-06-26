Между популярным российским блогером Евгением Баженовым (BadComedian) произошел конфликт. На своем YouTube-канале он раскритиковал поведение Ксении Собчак.

Между популярным российским блогеромЕвгением Баженовым (BadComedian) произошел конфликт. На своем YouTube-канале он раскритиковалповедение Ксении Собчак.Блогер объяснил суть конфликта. "Мне позвонила Собчаки предложила интервью, документальный фильм про меня, нигде не было упоминанийпро "Kinodanz"(российская кинокомпания – Прим. ред.). И как только я ответил "нет", черезнесколько часов оказалось, что Собчак уже договорилась с "Kinodanz"разорвать иск (компания ранее подала его на Баженова – прим. ред.).", -поделился блогер.Тогда BadComedianответил Ксении Собчак: "Можно организовать встречу и т.д. если они хотят именнопримирения кого-либо". В свою очередь ведущая заявила, что блогер отказываетсяот встречи с продюсерами и от примирения. Блогер прилюдно унизил светскуюльвицу, указав на эту несостыковку."Возможно, вы не знали, но Собчак принесла в интернетсвой любимый "Дом-2" и организовала здесь свой локальный филиал с этимискандалами, срачами по тактике ножа в спину", – раскритиковал Баженов. "Все мы без вас бы пропали. С такими друзьями как вы, никакие враги ненужны", – заявил он, выразив надежду, что они больше никогда не пересекутся.Примечательно, что пока не отреагировалана скандальное видео на YouTube-канале BadComedian. Его успели посмотреть уже более 466 тысяч раз.